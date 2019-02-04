2019-02-04T16:01:23+03:00
Общество

Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью

Программа предусматривает снижение ставки по ипотеке при условии страхования жизни и здоровья заемщика
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При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании ООО СК «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Эта программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни. Ранее программа «Защищенный заемщик» была недоступна людям с инвалидностью.

Компания «Сбербанк страхование жизни» внесла в программу изменения. При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора страхования позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в размере 1 процентного пункта к уже заявленной ставке.

- В Сбербанке действует много специальных программ для людей с инвалидностью, - рассказал первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин. - Наша цель — дать каждому человеку возможность жить полной интересной жизнью с помощью продуктов и сервисов Сбербанка.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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