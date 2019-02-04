В Воронеже пройдет кимоно-шоу

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-04T15:39:38+03:00

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20 февраля в Воронеже отметят 10-летие Центра делового партнерства с Японией. В рамках деловой программы пройдет бизнес-семинар от Курати Хироюки, специалиста по оказанию поддержки малым и средним предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

В развлекательной программе запланировано «Кимоно шоу». На подиуме Центра Галереи Чижова пройдет кимоно различных эпох и стилей из частной коллекции Мидори Ямада. Воронежцам под звуки старинного японского инструмента кото расскажут историю возникновения кимоно и нюансы традиционных японских нарядов различных стилей.

Кимоно-шоу пройдет 20 февраля, начало в 19.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU