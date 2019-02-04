2019-02-04T15:39:00+03:00
Общество

Воронежским пенсионерам представят бесплатные торговые места

Постоять бесплатно можно будет на пяти точках в Коминтерновском районе
Юлия ТЕРНОВА
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В Коминтерновском районе решили предоставить бесплатные торговые места для пенсионеров. Темой заседания стала несанкцированная торговля и борьба с ней. При этом в управе решили компенсировать налагаемые запреты для самой незащищенной категории населения - пожилых людей. Вот где пенсионерам разрешат торговать сельхозпродукцией и промышленными товарами:

ИСТОЧНИК KP.RU

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