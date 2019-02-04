На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-04T15:36:45+03:00

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Их реализация в текущем году обойдется областному бюджету в 90 млн рублей, причем 30 млн из этих средств будет дополнительно направлено в рамках первой корректировки бюджета в текущем году на первом весеннем заседании регионального парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU