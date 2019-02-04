На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей
1 февраля в Воронеже стартовал очередной конкурс грантов для проектов, разрабатываемых в рамках территориального общественного самоуправления (ТОС), информировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Их реализация в текущем году обойдется областному бюджету в 90 млн рублей, причем 30 млн из этих средств будет дополнительно направлено в рамках первой корректировки бюджета в текущем году на первом весеннем заседании регионального парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU