В Воронеже «Лыжня России» пройдет 9 февраля

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-04T15:32:26+03:00

Главное в "Лыжне России" - не зазеваться на старте, могут и сбить. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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В Воронеже опубликовали программу традиционной гонки «Лыжня России». На этот раз она пройдет в субботу, 9 февраля. Гонку могут пробежать все желающие. Главное – принести с собой в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, медицинский полис (оригинал), справку-допуск врача (для участников до 17 лет).

Комиссия работает с 5 по 7 февраля в доме № 17 на улице Студенческой с 10.00 до 17.00, 8 февраля по тому же адресу, но с 10.00 до 15.30. А 9 февраля любители откладывать все дела на последний момент могут зарегистрироваться непосредственно на месте гонки в спорткомплексе «Олимпик» с 9.00 до 10.30.

С 9.00 до 11.00 можно будет попробовать сдать нормативы ГТО по лыжам. В 11.00 стартует VIP-забег на 2019 метров. В 11.45 пройдет церемония открытия. В 12.00 стартует гонка на 5 километров. А в 13.00 начнется гвоздь программы – 10-километровка. С 13.30 до 15.00 пройдет церемония награждения и закрытия.

Призеры гонок на 5 и 10 км получат медали, дипломы и Кубки Министерства спорта России. Лыжники, занявшие 4-6 места на этих дистанциях, станут обладателями медалей и дипломов департамента физкультуры и спорта Воронежской области.

Самый опытный участник гонки на 10 км и самый юный спортсмен, вышедший на дистанцию 5 км, получат дипломы и кубки департамента физкультуры и спорта Воронежской области. Победителям и призерам VIP-забега вручат медали регионального департамента.

В главной гонке "Лыжни России-2018" в Воронеже победил московский полицейский Роман Просветов (на фото с женой Лизой).Фото: из архива «КП»

ИСТОЧНИК KP.RU