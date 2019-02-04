В Воронеже нашли опасную газовую сеть, работающую с нарушениями
Директора оштрафовали за отсутствие лицензии на эксплуатацию объекта
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Прокуратура Коминтерновского района поймала строительную фирму на эксплуатации сети газопотребления на ул. Суворова, 122 а, без лицензии. При этом производственный объект относится к классу опасных.
Кроме того, руководство фирмы не озаботилось организацией охраны объекта, а также защиты сети газопотребоения от возможных террористических актов, не разработало порядок взаимодействия службы охраны с МЧС, правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, медицинскими учреждениями.
Директора фирмы оштрафуют за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU