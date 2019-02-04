Спасатели призывают воронежцев держаться подальше от фасадов зданий

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-04T15:00:50+03:00

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Из-за оттепели, пришедшей в Воронеж, в главном управлении МЧС к жителям региона обратились с воззванием быть особенно осторожными и по возможности ходить по стороне тротуара, расположенной поодаль от фасадов домов.

- Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, - сообщают в ГУ МЧС. - Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Напомним, в воскресенье на голову девушки на улице Куколкина упал смерзшийся пласт снега. Ей вызвали скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU