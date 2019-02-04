2019-02-04T15:00:50+03:00
Происшествия

Спасатели призывают воронежцев держаться подальше от фасадов зданий

Во время оттепели велика опасность получить по голове глыбой льда
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за оттепели, пришедшей в Воронеж, в главном управлении МЧС к жителям региона обратились с воззванием быть особенно осторожными и по возможности ходить по стороне тротуара, расположенной поодаль от фасадов домов.

- Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому именно эти участки бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, - сообщают в ГУ МЧС. - Следует по возможности вообще не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно постараться поскорее покинуть опасное место, либо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Напомним, в воскресенье на голову девушки на улице Куколкина упал смерзшийся пласт снега. Ей вызвали скорую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет кимоно-шоу
Воронежским пенсионерам представят бесплатные торговые места
На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей
В Воронеже «Лыжня России» пройдет 9 февраля
В Воронеже нашли опасную газовую сеть, работающую с нарушениями
В Воронежской области отправили в тюрьму одну из четырех организаторов игорного клуба
Работодатели Воронежской области рассказали, из-за чего чаще всего отказывали соискателям
Воронежцы сняли на видео, как полыхает пивной ресторан
На воронежской трассе загорелась фура, перевозившая газ
Инспекторы ДПС спасли от обморожения лежавшего без сознания в сугробе воронежца
Глава городского управления ЖКХ ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире на радио "КП"
За год в Воронежской области под колесами машин погибли 136 человек
RockestraLive соединит в Воронеже рок и симфонию
Жителя Воронежской области могут посадить на 8 лет за отобранный мобильник
В центре Воронежа "Ссанг Йонг" сбил 12-летнего школьника, перебегавшего дорогу
В Воронеже сделали граффити с портретом летчика Филипова
Директор воронежской УК: «Снег на голову девушки упал с самовольно возведенного балконного козырька»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга»для розничных клиентов