2019-02-04T14:40:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области отправили в тюрьму одну из четырех организаторов игорного клуба

Остальные три участника преступной группы получили условные сроки
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В подпольном клубе изъяли 29 компьютеров.В подпольном клубе изъяли 29 компьютеров.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

В Лисках суд вынес приговор по уголовному делу группы из четырех человек, организовавших подпольный игорный бизнес.

По данным следствия, с январь по сентябрь 2018 года в Лисках в доме на площади Революции местные жители (две женщины 42 и 48 лет и два мужчины 28 и 29 лет) проводили азартные игры. За эти восемь месяцев доход от этой незаконной деятельности перевалил за шесть миллионов рублей. Во время обысков следователи и сотрудники регионального УФСБ обнаружили и изъяли 29 компьютеров, на которых играли, и деньги, полученные в результате работы подпольного казино. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд приговорил 42-летнюю женщину, ранее судимую за аналогичные преступления, к к 1 году лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей. Ее 48-летней подельнице дали полтора года условно с испытательным сроком один год. Двух мужчин приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пройдет кимоно-шоу
Воронежским пенсионерам представят бесплатные торговые места
На господдержку проектов ТОС Воронежской области в 2019 году направят 90 млн рублей
В Воронеже «Лыжня России» пройдет 9 февраля
В Воронеже нашли опасную газовую сеть, работающую с нарушениями
Спасатели призывают воронежцев держаться подальше от фасадов зданий
Работодатели Воронежской области рассказали, из-за чего чаще всего отказывали соискателям
Воронежцы сняли на видео, как полыхает пивной ресторан
На воронежской трассе загорелась фура, перевозившая газ
Инспекторы ДПС спасли от обморожения лежавшего без сознания в сугробе воронежца
Глава городского управления ЖКХ ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире на радио "КП"
За год в Воронежской области под колесами машин погибли 136 человек
RockestraLive соединит в Воронеже рок и симфонию
Жителя Воронежской области могут посадить на 8 лет за отобранный мобильник
В центре Воронежа "Ссанг Йонг" сбил 12-летнего школьника, перебегавшего дорогу
В Воронеже сделали граффити с портретом летчика Филипова
Директор воронежской УК: «Снег на голову девушки упал с самовольно возведенного балконного козырька»
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга»для розничных клиентов