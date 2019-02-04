В Воронежской области отправили в тюрьму одну из четырех организаторов игорного клуба

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-04T14:40:05+03:00

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В Лисках суд вынес приговор по уголовному делу группы из четырех человек, организовавших подпольный игорный бизнес.

По данным следствия, с январь по сентябрь 2018 года в Лисках в доме на площади Революции местные жители (две женщины 42 и 48 лет и два мужчины 28 и 29 лет) проводили азартные игры. За эти восемь месяцев доход от этой незаконной деятельности перевалил за шесть миллионов рублей. Во время обысков следователи и сотрудники регионального УФСБ обнаружили и изъяли 29 компьютеров, на которых играли, и деньги, полученные в результате работы подпольного казино. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд приговорил 42-летнюю женщину, ранее судимую за аналогичные преступления, к к 1 году лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей. Ее 48-летней подельнице дали полтора года условно с испытательным сроком один год. Двух мужчин приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU