2019-02-04T14:39:09+03:00
Общество

Работодатели Воронежской области рассказали, из-за чего чаще всего отказывали соискателям

И нет, это не отсутствие профильного образования
Юлия ТЕРНОВА
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Аналитики портала HeadHunter провели исследование на тему отказов в работе соискателям. Работодателей из Воронежской области и других регионов попросили составить список самых распространенных причин для такого решения. И вот что получилось. Оказалось, чаще всего людей не берут просто из-за того, что не могут обеспечить ту зарплату, о которой просит кандидат. Об этом упоминали 63 % опрошенных.

Вторым по популярности оказался ответ "личные качества и несоответствие корпоративной культуре": в качестве распространенной причины отказа его назвали 57 %. Судя по всему, немало соискателей не проходит собеседование из-за недостаточного опыта по профилю компании. Этот пункт указал 51 % респондентов, как и в случае с пунктом про возраст. Значит, эта строка в вашем паспорте волнует более половины работодателей. Удивительно, но, оказывается, рекрутерам важен и внешний вид кандидата: об этом высказались 43 %. Гораздо меньше в список почему-то включали недостаточный опыт работы. Это регулярно становится камнем преткновения для 37 % работодателей. Отсутствие профильного образования оказалось критичным лишь для 18 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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