2019-02-04T14:34:13+03:00
Происшествия

Воронежцы сняли на видео, как полыхает пивной ресторан

По предварительным данным, в здании могли быть проблемы с электропроводкой
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото: "Типичный Воронеж"Фото: "Типичный Воронеж"
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В Воронеже десятки горожан стали свидетелями того, как полыхает пивной ресторан по адресу: улица Генерала Лизюкова, дом №56Д. Гигантские клубы дыма и вырывающиеся из окон языки пламени – кажется, что от небольшого заведения в Северном микрорайоне мало что останется.

По сообщениям очевидцев, среди людей оказавшихся в непосредственном эпицентре происшествия, укрепилась версия, что пожар начался из-за замыкания электропроводки. Однако официального подтверждения данного предположения пока нет. Также по предварительным данным, на пожаре никто не пострадал.

В Воронеже загорелось кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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