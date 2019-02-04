Воронежцы сняли на видео, как полыхает пивной ресторан
По предварительным данным, в здании могли быть проблемы с электропроводкой
Фото: "Типичный Воронеж"
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В Воронеже десятки горожан стали свидетелями того, как полыхает пивной ресторан по адресу: улица Генерала Лизюкова, дом №56Д. Гигантские клубы дыма и вырывающиеся из окон языки пламени – кажется, что от небольшого заведения в Северном микрорайоне мало что останется.
По сообщениям очевидцев, среди людей оказавшихся в непосредственном эпицентре происшествия, укрепилась версия, что пожар начался из-за замыкания электропроводки. Однако официального подтверждения данного предположения пока нет. Также по предварительным данным, на пожаре никто не пострадал.
В Воронеже загорелось кафе.
ИСТОЧНИК KP.RU