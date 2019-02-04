На воронежской трассе загорелась фура, перевозившая газ

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-04T14:19:09+03:00

Все, что осталось от грузовика Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

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4 февраля на автодороге «Хохол-Нововоронеж» загорелся грузовик «МАЗ», перевозивший газ. Цистерна громадного газовоза смещала 23 кубометра «голубого топлива». В 11:34 очевидцы происшествия позвонили в оперативные службы.

Уже в 11:48 на месте ЧП были первые спасатели из нововоронежской ПСЧ-27.

- Было установлено, что происходит горение кабины газовоза по всей площади и существует угроза перехода огня на газовую цистерну. Пожарные приступили к тушению, каждая секунда была на счету, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

К счастью, в 11:54 пожар уже был потушен. Огонь до цистерны так и не добрался – так что взрыва не произошло.

Спасатели вовремя справились с огнемФото: ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU