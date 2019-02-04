Инспекторы ДПС спасли от обморожения лежавшего без сознания в сугробе воронежца

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-04T14:17:05+03:00

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Госавтоинспекторам в Воронеже приходится не только регулировать движение, но и работать эвакуаторщиками. Этой зимой сотрудники ГИБДД практически ежедневно вытаскивают из сугробов завязшие автомобили.

В частности, 3 февраля при движении по Вогрэсовскому мосту Воронежа полицейские заметили в сугробе «Шевроле Авео». Девушка-водитель не справилась с управлением, машину развернуло и отбросило на обочину, хорошо хоть она попала в сугроб. Инспектора помогли автоледи отбуксировать попавший в «снежный плен» автомобиль на расчищенный участок трассы.

А на Петровской набережной в сугроб на обочине попал «Хендай Солярис». Владелец тщетно пытался «выкопаться» из снега. Инспекторы ДПС помогли вытащить иномарку из сугроба и ему.

А на улице Ворошилова госавтоинспекторы спасли пешехода. Одетый не по погоде мужчина лежал без сознания в снегу на тротуаре. Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали «Скорую». Медики отметили, что своевременные действия, инспекторов позволили мужчине избежать серьезного обморожения.

Госавтоинспекция Воронежской области советует водителям быть крайне внимательным на дороге в сложных погодных условиях, в сильные снегопады лучше оставить машину дома, пересев на общественный транспорт, а пешеходам - одеваться по погоде, а в темное время суток носить световозвращающие элементы в одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU