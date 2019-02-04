2019-02-04T13:46:23+03:00
Общество

Глава городского управления ЖКХ ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире на радио "КП"

Номер студии 261-11-56
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Зимний Воронеж.Зимний Воронеж.Фото: Максим ГОРОХОВ
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6 февраля на радио "Комсомольская правда - Воронеж" (97,7 FM) мы обсудим основные зимние проблемы столицы Черноземья с руководителем городского управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрием Соломахой.

Если у вас есть вопросы, связанные с уборкой тротуаров, заснеженных дорог, нависших сосулек, нечищенных дворов и обочин, - звоните нам в студию по номеру: 261-11-56. Начало прямого эфира в 13:05. Он продлится 40 минут.

Также сообщение можно оставить предварительно. Пишите нам на почту: kp.vrn@phkp.ru, в социальных сетях, оставляйте комментарии под материалом, а таже звоните в редакцию: 27-27-927.

ИСТОЧНИК KP.RU

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