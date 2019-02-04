За год в Воронежской области под колесами машин погибли 136 человек

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-04T13:24:56+03:00

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С 4 по 8 февраля Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию "Зебра". По данным ГИБДД, за минувший 2018 в Воронежской области пешеходов сбивали 829 раз, причем 136 человека погибли и 742 получили ранения. Поэтому полицейские проверят, насколько хорошо в регионе оборудованы пешеходные переходы, и проведут разъяснительную работу с участниками дорожного движения в тех местах, где ДТП происходят чаще всего:

- Сотрудники полиции будут нести службу вблизи переходов и на самых опасных участках автодорог, обращая внимание на непредоставление преимущества в движении пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах, а также на те нарушения, которые допускают сами пешеходы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU