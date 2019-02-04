2019-02-04T13:07:17+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области могут посадить на 8 лет за отобранный мобильник

Ярослав ИВАНОВ
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Добрый житель Давыдовки Лискинского района, откликнувшийся на просьбу позвонить, остался без телефона. Проситель решил не возвращать средство связи владельцу, а распорядиться им по своему усмотрению. 29-летний хозяин мобильника просто получил удар в лицо, грабитель тем временем скрылся. Инцидент произошел около восьми вечера 29 января.

Потерпевший описал приметы обидчика, а также сообщил полицейским его кличку. Стражи порядка задержали 31-летнего безработного, в отделе полиции он признался, что похищенный телефон продал знакомому, а деньги пропил.

Теперь ему за разбой грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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