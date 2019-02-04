В центре Воронежа "Ссанг Йонг" сбил 12-летнего школьника, перебегавшего дорогу

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-04T12:47:06+03:00

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Накануне в центре Воронежа водитель "Ссанг Йонг Актион" сбил 12-летнего школьника, рискнувшего перебежать дорогу там, где нет пешеходного перехода. Это произошло в воскресенье, 3 февраля, около 13.40. 30-летний воронежец ехал со стороны улицы Революции 1905 года в направлении Кольцовской, когда под колеса к нему попал ребенок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, мальчика госпитализировали после этого происшествия. Врачи нашли у него перелом ноги. Теперь по этому факту проводят проверку в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU