Директор воронежской УК: «Снег на голову девушки упал с самовольно возведенного балконного козырька»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-04T12:43:48+03:00

Всем собственникам балконов тут же раздали предписания почистить их

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Директор УК Ленинского района Эдуард Баркин прокомментировал инцидент, случившийся 3 февраля: с дома №14 по улице Куколкина сорвался снег прямо на голову проходившей мимо 29-летней жительницы Воронежа.

- Насколько нам известно, женщину в тот же вечер выписали из медицинского учреждения, следовательно, о серьезном ущербе здоровью, к счастью, речи не идет. Плоские крыши, как в доме 14, даже при внушительном объеме снежного покрова – не опасны сходом снега и наледи, так как нет «разгона» в виде ската. В данной ситуации мокрый снег упал на женщину с самовольно возведенного балконного козырька на верхнем этаже, чему есть свидетели, - подчеркнул Эдуард Баркин.

Однако 4 февраля крышу дома все равно почистили и выдали предписания всем владельцам квартир с балконами о необходимости немедленно почистить козырьки.

- Обязать сделать это жителей мы не можем, надеемся на благоразумие граждан. Еще раз напоминаем владельцам подобных конструкций – согласно жилищному законодательству управляющая компания обязана следить только за удовлетворительным состояние балконных плит, которые непосредственно относятся к общему имуществу дома. Самовольно возведенные ограждения и козырьки должны очищаться собственниками самостоятельно, - отметил Эдуард Баркин.

ИСТОЧНИК KP.RU