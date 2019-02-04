2019-02-04T12:01:38+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга»для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга» для клиентов – физических лиц
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В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.

Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга», действующему клиенту необходимо зайти на страницу акциина сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу.

Другу клиентанеобходимоперейти по полученнойссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке,указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона,что и при регистрации. В рамках акции для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка УРАЛСИБ. При выполнении условий акции все ее участники – как клиент Банка УРАЛСИБ, так и его друг – получают денежные призы на счет карты.

Срок действия акции: с 28 января по 30 июня 2019 года включительно.

Более подробно об условиях проведения акции можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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