Алексей Гордеев подарил «Никитинке» коллекцию книг, собранных за время работы в Воронеже

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-04T11:41:12+03:00

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Библиотека имени Никитина отметит 155-летие двумя проектами.

Выставка «Никитинка в событиях и лицах» представит историю Воронежской публичной библиотеки - от ее основания до юбилейного года, покажет вклад сотрудников, познакомит с основателями М.Ф. Де-Пуле, М.И. Чертковым, А.В. Станкевичем, расскажет о зданиях, в которых в разные годы размещалась «Никитинка». В экспозицию войдут книги и буклеты, каталоги, документы разных лет и фотографии, которые несут неповторимый колорит ушедшего времени.

Вторая выставка продолжит рассказ о меценатах книжного храма. Их было за годы работы публичной библиотеки немало: в свое время экспонаты «Никитинке» дарили О.Г. Ласунский, А.Я. Приходько, А.Н. Акиньшин. А этот проект называется «Воронежская коллекция Гордеева». Экспозиция представит книги экс-губернатора Воронежской области, которые он собирал за время работы в нашем регионе. Это редкие и ценные издания, репринты, а также книги с автографами известных людей.

Выставки, посвященные юбилею «Никитинки», откроются 13 февраля в 15.00 в фойе второго этажа главного корпуса (пл. Ленина, 2), вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU