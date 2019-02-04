В Воронеже госпитализировали девушку, на голову которой обрушился снег

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-04T11:29:44+03:00

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С дома №14 по улице Куколкина 3 февраля сорвался снег прямо на голову проходившей мимо 29-летней жительницы Воронежа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления ГО и ЧС.

Примерно в 18:46 девушка сама смогла вызвать себе скорую помощь. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую жительницу. По предварительным данным, у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

- Проводится доследственная проверка по данному факту. Выполняется весь комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU