В Воронеже госпитализировали девушку, на голову которой обрушился снег
С дома №14 по улице Куколкина 3 февраля сорвался снег прямо на голову проходившей мимо 29-летней жительницы Воронежа. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления ГО и ЧС.
Примерно в 18:46 девушка сама смогла вызвать себе скорую помощь. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую жительницу. По предварительным данным, у нее диагностировали сотрясение головного мозга.
- Проводится доследственная проверка по данному факту. Выполняется весь комплекс мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU