2019-02-04T11:05:01+03:00
Общество

На рабочей неделе воронежцев ждет оттепель и дождь

На минус погода повернется с четверга
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С понедельника по четверг воронежцев днем ждет мокрая, слякотная погода. Южный ветер принес потепление. Лишь ночами деление градусника будет опускать до минус 1. Так что днем на дорогах мокрая каша, а ночью - гололедица.

4 февраля на улице плюсовая температура и морось. Во вторник, 5 февраля, также плюс 1 и дождливо, возможен мокрый снег. В среду, 6 февраля, температура воздуха ожидается нулевая, дождик и днем и ночью. С четверга начнется поворот на легкий морозец: днем до минус 3. В пятницу похолодает еще немного - до минус 6 днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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