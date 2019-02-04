2019-02-04T10:43:16+03:00
Здоровье

В Воронеже на переоснащение медучреждений, занимающихся лечением больных онкологией, потратят 1,8 млрд рублей

За три года поставят новое оборудование в онкодиспансер и облбольницу №1
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже займутся переоснащением медучреждений, занимающихся лечением больных онкологией. На эти цели в Воронежскую область в течение трех лет в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» перечислят почти 1,8 млрд рублей: в 2019 году на модернизацию направят 518,4 млн рублей, в 2020-м - 908,5 млн рублей, в 2021-м - 368,6 млн рублей. На эти средства приобретут современное оборудование, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины. Переоснастят Воронежский областной клинический онкодиспансер и областную клиническую больницу №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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