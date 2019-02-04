Хакер из Воронежской области атаковал сайты правительства, спасателей и университета
В 2018 году хакер из Воронежской области провел серию компьютерных атак на официальные интернет-ресурсы государственных ведомств. Мишени для своих киберударов 30-летний Виктор Куликов выбирал вдали от родного региона. Например, это были сайты правительства Республики Бурятии, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Новосибирского государственного университета.
Правоохранители не раскрывают своих секретов, однако вскоре им удалось выйти на хакера и задержать его. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России – «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
- Грибановский районный суд 16 января 2019 признал фигуранта виновным и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей, - комментируют в УФСБ России по Воронежской области.
Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU