2019-02-04T10:21:39+03:00
Происшествия

Хакер из Воронежской области атаковал сайты правительства, спасателей и университета

При этом компьютерный гений свои цели почему-то выбирал в разных регионах
Олег ИВАНОВ
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В 2018 году хакер из Воронежской области провел серию компьютерных атак на официальные интернет-ресурсы государственных ведомств. Мишени для своих киберударов 30-летний Виктор Куликов выбирал вдали от родного региона. Например, это были сайты правительства Республики Бурятии, ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и Новосибирского государственного университета.

Правоохранители не раскрывают своих секретов, однако вскоре им удалось выйти на хакера и задержать его. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России – «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

- Грибановский районный суд 16 января 2019 признал фигуранта виновным и приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей, - комментируют в УФСБ России по Воронежской области.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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