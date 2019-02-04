2019-02-04T09:56:33+03:00
Происшествия

В Воронеже товарняк столкнулся с «Ладой»

Пассажир легковушки получил легкие травмы
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 4 февраля автомобилисты не могли проехать через железнодорожный переезд на ВАИ. Около пяти утра на Волгоградской произошла авария, столкнулись товарный поезд и «Лада Гранта». 64-летний водитель легковушки хотел проскочить на красный, но не успел, в итоге машину зацепил товарный состав. В аварии пострадал пассажир «Лады» - мужчина получил ушибы, ему оказали помощь медики и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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