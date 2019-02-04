2019-02-04T09:14:02+03:00
Звезды

В Воронеже отменили выступление "пельменей" Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова

Купившие билеты могут сдать их по месту приобретения
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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К сожалению, в феврале в Воронеж не приедут Вячеслав Мясников и Андрей Рожков. Напомним, дуэт юмористов под названием «Ваши пельмени» с сентября 2018 года гастролирует отдельно от основного телесостава «Уральских пельменей» (в телепередачах артисты по-прежнему выступают все вместе).

Выступление дуэта "Ваши пельмени" планировалось на 18 февраля в ВКЗ. Но организаторы представления сообщили, что оно отменяется. Билеты можно сдать по месту приобретения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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