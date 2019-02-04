2019-02-04T07:02:47+03:00
Общество

В Воронеже водитель автобуса забаррикадировал выход для пассажиров

Предприимчивый маршрутчик установил перед задней зверью металлический шест
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот из соцсети.Фото: скриншот из соцсети.
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В Воронеже маршрутчик забаррикадировал заднюю дверь «пазика» металлическим шестом. Удивленные таким изобретением горожане поделились фотографией в Сети. Снимок выложили в популярном сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа».

В столице Черноземья, похоже, самые хитрые и предприимчивые водители автобусов. Ранее мы писали о том, как они прячут терминалы оплаты под грудой бумаг или вовсе говорят об их «неисправности». Теперь в Сети обсуждают другую «инновацию». Маршрутчик установил шест между перекладинами таким образом, что створки не раскрываются на полную.

- Какой оригинальный способ придумал водитель, чтобы не открывалась дверь, - подписал снимок автор.

О мотивах водителя остается только догадываться. В комментариях воронежцы предположили, что таким образом маршрутчик борется с «зайцами». Был и другой вариант.

- Так на ночь дверь закрывают, чтобы на базе никто не залез в автобус и ничего не унес. Скорее всего водитель просто забыл убрать шест, - написал горожанин Евгений.

А как вы считаете, какие мотивы у водителя?

ИСТОЧНИК KP.RU

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