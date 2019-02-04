2019-02-04T06:04:51+03:00
Общество

На воронежском «море» обнаружили синего «кита»

Чудо природы сфотографировали местные жители
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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На воронежском водохранилище местные жители заметили синего кита. Чудо природы горожане обнаружили в районе железнодорожного моста в районе Отрожки. Снимок пользователи выложили в соцсети.

На воронежском «море» китов не водится, скажете вы. А вот и нет. Местная жительница Евгения во время полетов на своем квадрокоптере нашла яркое тому подтверждение. Огромная синаяя фигура млекопитающего образовалась прямо на льду водоема. Настоящая зимняя сказка.

- Случается так, что ты хочешь просто полетать над пригородом, а взлетев, видишь что-то невероятное. Вы тоже это видите? Самое большое животное в мире решило посетить край Воронежский. Синий кит, - прокомментировала снимок девушка. – Посмотрит, как мы на материке живём, махнёт своим длинным хвостом и снова уплывёт покорять моря и океаны.

А вы тоже видите кита в водохранилище?

ИСТОЧНИК KP.RU

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