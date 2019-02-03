У жителя Воронежской области изъяли больше 400 грамм марихуаны

3 Февр. 20:00 2019-02-03T20:00:39+03:00

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Полицейские получили информацию, что один из жителей села Веретье Острогожского района хранит у себя дома наркотические средства. Оперативники пришли к нему с обыском и обнаружили в сарае у 31-летнего мужчины пакет с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что это марихуана весом больше 400 граммов. Мужчину задержали и доставили в полицию. Там он признался, что хранил наркотик для личного использования.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Подозреваемого заключили в изолятор временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU