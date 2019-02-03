Воронежцы пожаловались на вырубку деревьев в лесу у Никольского

СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-03T19:05:03+03:00

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Жители микрорайона Никольское обеспокоены вырубкой леса, расположенного неподалеку.

-.Это не санитарная рубка (вокруг бурелом и сухостой), - говорят воронежцы. -Вырубаются ровные молодые сосны. Войдя в лес, мы сначала порадовались, что кто-то додумался прочистить трактором тропинки. Но, пройдя в глубь, поняли, что, это снова делали не для местных жителей, а для улучшения благосостояния очередного дельца. На появляющихся "проплешинах"даже пней не найти (их сжигают тут же), а ветви складывают кучками в глубине.

Воронежцы напомнили, что в 2010 году лес вокруг микрорайона горел и был частично уничтожен. А теперь кто-то вырубает и уцелевшие деревья. Надеемся, что этим сообщением заинтересуются правоохранительные органы и управление лесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU