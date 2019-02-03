В Воронеже глыба льда с крыши снесла козырек подъезда

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-03T18:03:24+03:00

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Жители многоэтажного дома на проспекте Труда сообщили об обрушении козырька над подъездом. Конструкцию снесла ледяная глыба, упавшая с карниза в воскресенье, 3 февраля.

- Всю зиму сосульки не сбивали с крыш и вот результат, - прокомментировал происшедшее автор фотографии с последствиями ЧП, которое он разместил в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». - Понятно, каких размеров была эта глыба. Если бы в этот момент там стоял человек - десяток переломов или что ещё хуже, летальный исход. Спасибо, ЖКХ, что заботитесь о нас!

Напомним, сообщения об опасных сосульках и наледи принимают в управах районов. Не ждите трагедии. Звоните. На нерадивых "управленцев" можно пожаловаться и в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области - 252-63-40.

ИСТОЧНИК KP.RU