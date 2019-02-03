2019-02-03T18:03:24+03:00
Общество

В Воронеже глыба льда с крыши снесла козырек подъезда

О ЧП сообщили жители проспекта Труда
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"скрин страницы сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Жители многоэтажного дома на проспекте Труда сообщили об обрушении козырька над подъездом. Конструкцию снесла ледяная глыба, упавшая с карниза в воскресенье, 3 февраля.

- Всю зиму сосульки не сбивали с крыш и вот результат, - прокомментировал происшедшее автор фотографии с последствиями ЧП, которое он разместил в группе «Типичный Воронеж» соцсети «Вконтакте». - Понятно, каких размеров была эта глыба. Если бы в этот момент там стоял человек - десяток переломов или что ещё хуже, летальный исход. Спасибо, ЖКХ, что заботитесь о нас!

Напомним, сообщения об опасных сосульках и наледи принимают в управах районов. Не ждите трагедии. Звоните. На нерадивых "управленцев" можно пожаловаться и в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области - 252-63-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы пожаловались на вырубку деревьев в лесу у Никольского
Жительницу Воронежской области оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос на племянника
Воронежцев предупредили о тумане
Руководитель управления ЖКХ Воронежа ответит на вопросы горожан в студии радио "КП"
В Воронежской области большегруз застрял на дороге из-за пробитого колеса
Воронежские электрики готовятся к снегопаду
В Воронеже девочка выбежала под колеса машины из-за невнимательности матери
В Воронеже пройдет день спортивно-боевых единоборств памяти Романа Филиппова
Воронеж превратился в царство Снежной королевы
Весь февраль жители Воронежской области могут бесплатно пройти тестирование на онкологию
В 2019 году на реализацию проектов ТОС в Воронежской области выделят 90 миллионов
В январе в Воронежской области случилось семь ДТП с участием автомобилей скорой помощи
Водители воронежских автобусов №125 продолжают увольняться из-за спорного маршрута
В Воронежском зоопарке поросенок-предсказатель раскроет будущее
Воронежцы могут получить компенсацию за покупку приставки для цифрового телевидения
За год браконьеры и любители пикников причинили ущерб Воронежскому заповеднику в 32,9 миллиона рублей
Двое парней из Воронежской области обворовали хижину охотника
В Воронеже за месяц выпали аномальные 47 мм осадков
В Воронеже суд закрыл гриль-бар, в котором нашли кишечную палочку
В Воронеже заблудился дальнобойщик из Ирана со сломанным навигатором
Погибшему в Сирии воронежскому летчику Роману Филипову открыли бюст в Приморье
Воронежцы сняли на видео, как трактор с ковшом протаранил припаркованную иномарку
В Воронежской области мерзкой свалке добавляет жути кладбище
Ужасный подъезд в центре Воронежа попал на фото
Воронежский «Факел» победил болгарскую «Витошу»
Недоступная среда: в Воронеже нашли самую неприветливую парковку для инвалидов
В Воронеже задержаны еще два самолета до Москвы
В Воронежской области "Лада" протаранила автомобиль коммунальщиков: есть погибший