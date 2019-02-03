Жительницу Воронежской области оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос на племянника

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-03T17:00:17+03:00

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Жительница Аннинского района сообщила в полицию о краже и обвинила в преступлении своего племянника. Будучи предупрежденной об ответственности за дачу ложных показаний, заявительница от своих слов не отступилась и в присутствии полицейского подписала заявление.

Позднее выяснилось, что мужчина никакого отношения к преступлению не имеет, а родственница просто его оклеветала. Тогда полицейские возбудили уголовное дело уже в отношении нее.

Недавно материалы дела передали в суд для решения о наказании. 1 февраля 2-19 года суд вынес признал вину женщины в ложном доносе и обязал ее заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU