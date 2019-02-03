Воронежцев предупредили о тумане
Воронежский гидрометцентр предупредил жителей Воронежской области и надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. С вечера 3 февраля до утра 4 февраля на территории региона возможно образование тумана и гололедные явления.
Непогоду вызовет очередная волна теплого воздуха. В понедельник и вторник в области ожидается повышение температуры выше нуля, мокрый снег и дождь.
Во время тумана видимость на дорогах резко ухудшится, станет скользко. Это надо учитывать водителям и проявлять осторожность в управлении автотранспортом.
Ранее сообщалась, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в режим повышенной готовности переведены бригады электриков.
ИСТОЧНИК KP.RU