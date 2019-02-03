Воронежцев предупредили о тумане

СЕГОДНЯ 16:08 2019-02-03T16:11:05+03:00

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Воронежский гидрометцентр предупредил жителей Воронежской области и надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. С вечера 3 февраля до утра 4 февраля на территории региона возможно образование тумана и гололедные явления.

Непогоду вызовет очередная волна теплого воздуха. В понедельник и вторник в области ожидается повышение температуры выше нуля, мокрый снег и дождь.

Во время тумана видимость на дорогах резко ухудшится, станет скользко. Это надо учитывать водителям и проявлять осторожность в управлении автотранспортом.

Ранее сообщалась, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в режим повышенной готовности переведены бригады электриков.

ИСТОЧНИК KP.RU