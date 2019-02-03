2019-02-03T17:24:14+03:00
Общество

Руководитель управления ЖКХ Воронежа ответит на вопросы горожан в студии радио "КП"

Пишите нам на почту kp.vrn@phkp.ru или оставляйте сообщения по телефону 27-27-927
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива.фото из архива.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Руководитель городского управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Соломаха на следующей неделе станет гостем студии радио "Комсомольская правда Воронеж" (97,7 FM). О точных дате и времени мы сообщим дополнительно, после согласования.

Во время эфира наши ведущие обсудят с чиновником основные проблемы и опасности, с которыми горожане сталкиваются зимой (скользкие тротуары, заснеженные дороги, висящие над головой сосульки, нечищеные дворы).

Задать вопросы, поделиться наболевшим можете и вы. Пишите нам на почту: kp.vrn@phkp.ru, в социальных сетях, оставляйте комментарии под материалов, а таже звоните в редакцию: 27-27-927 или 261-11-56. Мы передадим ваши сообщения чиновнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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