Руководитель управления ЖКХ Воронежа ответит на вопросы горожан в студии радио "КП"
Руководитель городского управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Соломаха на следующей неделе станет гостем студии радио "Комсомольская правда Воронеж" (97,7 FM). О точных дате и времени мы сообщим дополнительно, после согласования.
Во время эфира наши ведущие обсудят с чиновником основные проблемы и опасности, с которыми горожане сталкиваются зимой (скользкие тротуары, заснеженные дороги, висящие над головой сосульки, нечищеные дворы).
Задать вопросы, поделиться наболевшим можете и вы. Пишите нам на почту: kp.vrn@phkp.ru, в социальных сетях, оставляйте комментарии под материалов, а таже звоните в редакцию: 27-27-927 или 261-11-56. Мы передадим ваши сообщения чиновнику.
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