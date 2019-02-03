В Воронежской области большегруз застрял на дороге из-за пробитого колеса

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-03T15:21:08+03:00

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На дороге Р-298 в Аннинском районе недалеко от села Хлебородное застрял большегрузный автомобиль Даф с прицепом. У машины оказалось пробито переднее левое колесо. При этом грузовик остановился на опасном участке дороги. Заменить колесо самостоятельно водитель большегруза не мог, поскольку его домкрат не подходил по высоте.

В это время на дороге оказались инспектора ДПС. Оценив обстановку, они предложили пострадавшему водителю помощь.

-Инспекторы остановили проезжающий мимо автомобиль, попросили у водителя домкрат нужного размера. Сотрудники полиции обеспечили безопасный проезд остальным участникам дорожного движения и помогли дальнобойщику заменить колесо, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель поблагодарил инспекторов и отправился дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU