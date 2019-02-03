2019-02-03T14:23:29+03:00
Общество

Воронежские электрики готовятся к снегопаду

Аварийные бригады перешли на усиленный режим работы
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие дни ожидается очередная волна теплаВ ближайшие дни ожидается очередная волна теплаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в воскресенье, 3 февраля, сотрудники «Воронежэнерго» перешли на усиленный режим работы. Синоптики обещают выпадение осадков и налипание мокрого снега на линии электропередач.

- В филиале организовано дежурство специалистов, установлен особый контроль за работой электрооборудования и линий электропередачи, - сообщили в пресс-службе «Воронежэнерго». - На случай возникновения нештатных ситуаций определен порядок взаимодействия с региональными управлениями ФСБ, МВД и МЧС России, организован обмен информацией с органами региональной власти.

В случае ЧПк ликвидации аварии готовы преступить 42 оперативно-выездные бригады в составе 84 человек и 42 единицы техники. На дому дежурят еще 53 бригады.

Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по вопросам электроснабжения по единому прямому бесплатному номеру энергетиков 8-800-50-50-115.

ИСТОЧНИК KP.RU

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