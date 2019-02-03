В Воронеже девочка выбежала под колеса машины из-за невнимательности матери

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-03T13:27:11+03:00

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Интернет-пользователи разместили в сети запись с видеорегистратора, запечатлевшую опасный момент. На одной из улиц города под колеса автомобиля чуть не попала девочка лет пяти, неожиданно выскочившая на дорогу из-за припаркованного автомобиля в нескольких метрах от «зебры». Только молниеносная реакция водителя позволила избежать трагедии: он смог остановить машину в нескольких метрах перед ребенком. При этом девочка даже не остановилась и перебежала на другую сторону дороги. Через несколько секунд из-за той же машины появилась женщина, везущая санки со вторым малышом, вероятно, мать девочки.

Видео с записью видеорегистратора появилось на странице сообщества «Аварии/ДТП/Воронежа» и собрало массу комментариев. Подавляющее большинство пользователей осудили горе-мамашу, отпустившую ребенка на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU