В Воронеже пройдет день спортивно-боевых единоборств памяти Романа Филиппова
Вход на мероприятие свободный
фото Булатов АлексейФото: из архива «КП»
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В субботу, 9 февраля, в спорткомплексе Воронежского агроуниверситета пройдет день спортивно-боевых единоборств, посвященный памяти Героя России Романа Филиппова. Мероприятие начнется в 12.00. Принять в нем участие смогут все желающие, вход бесплатный.
Гости смогут увидеть бои по кикбоксингу и боксу с участием спортсменов из Воронежской и Белгородской областей.
Организаторы турнира – Воронежский государственный аграрный университет и стрелковый клуб «Борей 36», СК «Дозор» и СК «Славянское единство».
Адрес спорткомплекса ВГАУ – Воронеж, ул.Дарвина, 16а
ИСТОЧНИК KP.RU