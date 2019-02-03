2019-02-03T12:28:11+03:00
Общество

В Воронеже пройдет день спортивно-боевых единоборств памяти Романа Филиппова

Вход на мероприятие свободный
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Булатов Алексейфото Булатов АлексейФото: из архива «КП»
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В субботу, 9 февраля, в спорткомплексе Воронежского агроуниверситета пройдет день спортивно-боевых единоборств, посвященный памяти Героя России Романа Филиппова. Мероприятие начнется в 12.00. Принять в нем участие смогут все желающие, вход бесплатный.

Гости смогут увидеть бои по кикбоксингу и боксу с участием спортсменов из Воронежской и Белгородской областей.

Организаторы турнира – Воронежский государственный аграрный университет и стрелковый клуб «Борей 36», СК «Дозор» и СК «Славянское единство».

Адрес спорткомплекса ВГАУВоронеж, ул.Дарвина, 16а

ИСТОЧНИК KP.RU

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