Воронеж превратился в царство Снежной королевы
В выходные в Воронеже господствовал антициклон, который принес в город оттепель и туманы. Из-за высокой влажности воздуха и перепадов дневной и ночной температур по утрам город представал в кружевном, колючем убранстве из инея. Он украшал деревья, витые ограды парков и скверов, провода.
Эффектнее всего иней смотрится на ажурных решеткахФото: Елена ФЕДЯШЕВА
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
По-научному это явление называется десублимацией. Под воздействием мороза молекулы водяного пара, содержащиеся в воздухе, кристаллизуются, минуя жидкую фазу, и оседают на разных поверхностях. Но больше всего им нравятся шершавые поверхности, за которые кристаллам легче зацепиться.
Восхищенные великолепным и необычным видом, воронежцы наполнили соцсети фотографиями «колючего» города.
ИСТОЧНИК KP.RU