2019-02-03T11:46:53+03:00
Общество

Воронеж превратился в царство Снежной королевы

Горожане делятся в соцсетях фотографиями города в нарядах из инея
Елена ФЕДЯШЕВА
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Иней активнее всего образуется на шероховатых поверхностяхИней активнее всего образуется на шероховатых поверхностяхФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В выходные в Воронеже господствовал антициклон, который принес в город оттепель и туманы. Из-за высокой влажности воздуха и перепадов дневной и ночной температур по утрам город представал в кружевном, колючем убранстве из инея. Он украшал деревья, витые ограды парков и скверов, провода.

Эффектнее всего иней смотрится на ажурных решетках Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Эффектнее всего иней смотрится на ажурных решеткахФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По-научному это явление называется десублимацией. Под воздействием мороза молекулы водяного пара, содержащиеся в воздухе, кристаллизуются, минуя жидкую фазу, и оседают на разных поверхностях. Но больше всего им нравятся шершавые поверхности, за которые кристаллам легче зацепиться.

Восхищенные великолепным и необычным видом, воронежцы наполнили соцсети фотографиями «колючего» города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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