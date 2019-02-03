Весь февраль жители Воронежской области могут бесплатно пройти тестирование на онкологию

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-03T10:27:17+03:00

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Весь февраль в Воронежской области проходит месячник «Победим рак вместе». В этот период врачи будут проводить анкетирование и тестирование взрослых и при необходимости направят их на осмотр к специалисту-онкологу.

- Многие боятся визита к онкологу, но самая главная опасность в том, что этот визит может оказаться слишком поздним. Рак на первой или второй стадии излечим, – говорит главный врач областного онкодиспансера, главный внештатный онколог департамента Иван Мошуров. – И если регулярно проходить обследование, то при раннем выявлении в 90–95% случаев жизнь можно спасти.

В рамках месячника в области пройдут «субботники здоровья», лекции, беседы, физкультурно-спортивные праздники.

Расписание месячника «Победим рак вместе!»

16 февраля состоится масштабная скрининговая акция с участием врачей областного онкологического диспансера, поликлиники №4, специалистов центра медицинской профилактики и врачей Бобровской районной больницы. Мероприятие пройдет в гостинично-деловом комплексе «Бенефит Плаза» по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 29. С 9.00 до 14.00. Все желающие смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами и при наличии показаний получить направление на дальнейшее обследование.

Районы области посетит «Поезд здоровья. Онкологический скрининг»:

11.02.2019 – Аннинский район. На выезде будут работать врачи «ВОКОД»: онколог, онколог патологии головы и шеи, маммолог и онкодерматолог.

15.02.2019 – Верхнемамонский район. Врачи «ВОКОД»: онколог, маммолог, онкодерматолог и уролог проконсультируют жителей.

18.02.2019 – Россошанский район. В выездной акции «Победим рак вместе!» примут участие врачи «ВОКОД»: общий онколог, а также маммолог, онкодерматолог, онколог патологии головы и шеи.

22.02.2019 – Ольховатский район. Прием жителей проведут врачи «ВОКОД»: онкодерматолог, маммолог, общий онколог, уролог.

9, 16 и 23 февраля - в медицинских организациях города и области пройдут «субботники здоровья». Будут работать кабинеты доврачебного приема мужчин и женщин, кабинеты флюорографии, маммографии. Будут вести прием врачи-терапевты, врачи-онкологи, маммологи, гинекологи, урологи.

ИСТОЧНИК KP.RU