2019-02-03T10:03:41+03:00
Общество

В 2019 году на реализацию проектов ТОС в Воронежской области выделят 90 миллионов

Заявки принимают до 1 марта
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чаще всего жители ратуют за благоустройствоЧаще всего жители ратуют за благоустройствоФото: из архива «КП»
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В течение месяца – с 1 февраля до 1 марта – в Воронежской области принимают заявки общественно-полезных проектов от ТОС. Защита проектов пройдет с 12 марта до 12 апреля в муниципальных районах и городских округах. Победителей назовут 26 апреля. На реализацию этих проектов выделят гранты. Затем в срок до 31 октября ТОСы будут воплощать в жизнь победившие проекты. А до 29 ноября обязаны представить отчетные документы.

Чаще всего жители региона ратуют за благоустройство территорий – установку детских и спортивных площадок, расчистку родников, ремонт ограждений кладбищ и воинских захоронений, благоустройство скверов и парков, установку уличного освещения.

- В 2015 году, когда гранты выделялись впервые, было поддержано 169 из 330 поданных на рассмотрение подобных проектов, а на их реализацию направлено 20 млн рублей, - рассказали в пресс-службе Областной думы. - В 2016 году из 715 заявок средства в общей сумме 60 млн рублей получили более 400 ТОС. В 2017 году было подано более 1000 заявок, поддержано 552 проекта, из бюджета выделено 120 млн рублей. В прошлом году победителями были признаны 202 ТОС из 31 муниципального района и 3 городских округов Воронежской области (при этом на конкурс было подано уже 1315 заявок). На их поддержку из областного бюджета было выделено 60 млн рублей.

В 2019 году на реализацию проектов ТОС направят 90 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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