2019-02-02T19:37:33+03:00
Происшествия

В январе в Воронежской области случилось семь ДТП с участием автомобилей скорой помощи

Для сравнения за весь прошлый год подобных аварий было 42
Олег ИВАНОВ
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К сожалению, не все воронежские водители спешат уступить дорогу скорой помощиК сожалению, не все воронежские водители спешат уступить дорогу скорой помощиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В январе 2019 года в нашем регионе случилось семь ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Напомним, совсем недавно в Воронеже в автомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, врезался «Форд». Водитель легковушки при движении назад не убедился в безопасности, что и привело к столкновению. К счастью, никто не пострадал.

Для сравнения в 2018 году в Воронежской области произошло 42 ДТП с участием автомобилей скорой помощи. При этом в 26 случаях медики ехали с включенными спецсигналами. Но другие водители почему-то это игнорировали, из-за чего и происходили неприятные столкновения.

Кстати, максимальная стоимость ремонта машины скорой помощи превысила 700 тысяч рублей. Выплаты производили страховые компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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