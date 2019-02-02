В Воронежском зоопарке поросенок-предсказатель раскроет будущее

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-02T17:28:16+03:00

Так выглядит сам предсказатель! Фото: с сайта Воронежского зоопарка.

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5 февраля в 15:00 в Воронежском зоопарке состоится познавательная программа «Поросенок предсказатель!» Гости напрямую от очаровательного символа этого года смогут узнать зоометеопрогноз да и в целом прикоснуться к миру живой природы.

- Как скоро придёт в Воронеж весна, какой она будет и что ждет воронежский зоопарк в наступившем юбилейном году - все это предскажет главный предсказатель 2019 года, поросенок по кличке Пиксель, - сообщают организаторы.

Посетители зоопарка смогут также осмотреть выставку календарей Воронежского зоопарка «По следам животных восточного календаря». Кроме того, горожан приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Поросенок- предсказатель» и мастер-классе по изготовлению поделки «Солнечная свинка».

ИСТОЧНИК KP.RU