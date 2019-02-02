Воронежцы могут получить компенсацию за покупку приставки для цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-02T16:57:21+03:00

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Мы уже рассказывали, что в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердили плана поэтапного отключения аналогового вещания общедоступных каналов во всех регионах.

Так, Воронежская область в числе других 57 регионов попала в третий этап отключения, то есть у жителей нашего региона есть время до 3 июня, чтобы подготовиться к переходу на «цифру».

Например, за это время можно купить необходимую для некоторых телевизоров цифровую приставку и даже получить льготу на нее.

Выплаты положены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Кроме того, на льготу могут претендовать малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, получившие в период с 1 января 2018 по 1 августа 2019 года государственную социальную помощь в соответствии с областным законом о государственной социальной помощи.

Одним из обязательных условий для получения выплаты является регистрация по месту жительства на территории Воронежа или области.

Так, горожанам, чтобы получить установленную выплату, необходимо до 1 августа 2019 года обратиться в управу района с заявлением об оказании единовременной материальной помощи в размере фактических расходов на приобретение необходимого оборудования, но не более тысячи рублей.

- Решение об оказании материальной помощи или об отказе принимается рабочей группой, созданной в управе, в течение двух недель с момента подачи заявления гражданина. Выплата производится не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения. Перечисление денежных средств производится на лицевой счет, указанный в заявлении, - пояснили в управе управы Центрального района.

К слову, например, специалисты управы Центрального района приступают к этой работе с 4 февраля. С целью определения порядка оказания такой помощи жителям Ленинского района Воронежа, в местной управе также прошло заседание рабочей группы. Работа ведется во всех районах.

Для получения помощи не забудьте принести следующие документы: заявление по форме, копию и оригинал паспорта, для участников и (или) инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – копию и оригинал удостоверения, фискальный документ (кассовый чек, квитанция об оплате и т.п.) и документ на оборудование (товарный чек, гарантийный талон и т.п.).

ИСТОЧНИК KP.RU