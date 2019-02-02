За год браконьеры и любители пикников причинили ущерб Воронежскому заповеднику в 32,9 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-02T15:48:31+03:00

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В 2018 году госинспекторы выявили 602 случая нарушения природоохранного режима на территории Воронежского заповедника и заказников федерального значения «Воронежский» и «Каменная степь».

Чаще всего - 545 случаев - люди зачем-то незаконно проходили или даже проезжали в особо охраняемую природную территорию.

Кто-то собирал дикорастущие растения, были и те, кто выбирался порыбачить и поохотиться, также среди нарушителей были лесорубы или любители разжечь костер.

- Рассмотрено 559 административных дел о привлечении к административной ответственности, согласно ст. 8.39 КоАП РФ - в отношении физических лиц. Возбуждено 7 уголовных дел, - сообщили в пресс-службе воронежского заповедника.

Нарушителям придется оплатить штрафы на 1,49 миллиона рублей. Уже взыскано – 521 тысяча рублей. Но эти суммы не кажутся большими по сравнению с тем ущербом, который нанесли нарушите - он оценивается в 32,9 миллиона рублей.

Как рассказал и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев, несмотря на тщательное патрулирование, на территории заповедника произошло 3 пожара антропогенного характера - то есть по вине людей. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 70,4 га.

ИСТОЧНИК KP.RU