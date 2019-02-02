Двое парней из Воронежской области обворовали хижину охотника
В конце декабря в селе Заболотовка двое парней, 21-летний житель хутора Дроздово и 16-летний житель поселка Малые Базы, решили «подзаработать». Они разбили окно и залезли внутрь жилого дома, принадлежащего 59-летнему мужчине.
Юноши забрали все предметы, которые на их взгляд представляли ценность, в том числе десять охотничьих зимних костюмов и дорогие спиртные напитки. Часть награбленного они спрятали, другую подарили приятелям. Ущерб составил примерно 60 тысяч рублей.
Хозяин заметил пропажу лишь к концу новогодних праздников и обратился в полицию. Полицейские быстро вышли на воров, да и те не стали отпираться и показали, где прятали сворованное имущество.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, в отношении 21-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Расследование продолжается, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU