Двое парней из Воронежской области обворовали хижину охотника

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-02T14:49:00+03:00

Они забрали всего его костюмы и дорогое спиртное

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В конце декабря в селе Заболотовка двое парней, 21-летний житель хутора Дроздово и 16-летний житель поселка Малые Базы, решили «подзаработать». Они разбили окно и залезли внутрь жилого дома, принадлежащего 59-летнему мужчине.

Юноши забрали все предметы, которые на их взгляд представляли ценность, в том числе десять охотничьих зимних костюмов и дорогие спиртные напитки. Часть награбленного они спрятали, другую подарили приятелям. Ущерб составил примерно 60 тысяч рублей.

Хозяин заметил пропажу лишь к концу новогодних праздников и обратился в полицию. Полицейские быстро вышли на воров, да и те не стали отпираться и показали, где прятали сворованное имущество.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, в отношении 21-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Расследование продолжается, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU