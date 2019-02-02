2019-02-02T13:24:54+03:00
Общество

В Воронеже за месяц выпали аномальные 47 мм осадков

Обычно норма составляет 41 мм
Олег ИВАНОВ
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29 января воронежской метеостанции зафиксировала максимальное значение снежного покрова в 57 см29 января воронежской метеостанции зафиксировала максимальное значение снежного покрова в 57 смФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Прошедший январь в Воронеже получился заметно теплее обычного. Так, по данным «Гисметео», средняя температура января (−6,8) оказалась выше средней многолетней (−8,7). Хотя период с 23 по 26 января запомнился 20-градусным морозом - и это пока самые холодные дни текущей зимы.

- В наследство от декабря месяц получил настоящее снежное изобилие: 1 января снежный покров в Воронеже составлял 42 см. Но и сам январь «постарался» — февралю он передал снежный покров уже 55-сантиметровой высоты, - комментируют синоптики.

29 января воронежская метеостанция зафиксировала максимальное значение снежного покрова в 57 см. Как говорят специалисты, это в 3,5 раза превышает средние многолетние январские показатели. Но для сравнения и это не рекорд! Так, в Борисоглебск сугробы выросли до 78 см! Суммарно же за январь выпало 47 мм осадков — при норме 41 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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