В Воронеже суд закрыл гриль-бар, в котором нашли кишечную палочку

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-02T12:38:58+03:00

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Множество санитарных нарушений выявили специалисты Роспотребнадзора во время внеплановой проверки гриль-бара “La Fiesta” (ООО «Филфуд»), что находится по адресу: улица Теплоэнергетиков, дом №6г.

- В отобранной пробе салата «Греческий», заправленного приправой из белого уксуса из концентрированного виноградного сока, обнаружен staphylococcus aureus. В смывах с весов найдены бактерии группы кишечных палочек, в дезинфицирующем растворе с содержание активного хлора завышено в 11 раз, - комментируют региональные санврачи.

И это лишь самый грубые нарушения! Что уж говорить про то, что маркировки на разделочных ножах не было, инвентарь для готовой и сырой продукции хранился вместе, да и ярлыков с указанием срока годности продукции зачастую не было.

Если же маркировка и была, то вовсе не значило, что она верна: например, в контейнере с маркировкой «хлеб» почему-то хранились маринованные огурцы.

В холодильной камере также был хаос. И сырье, и готовая продукция могли лежать рядом - то есть правила товарного соседства никак не соблюдались. Язык вареный, свинина вареная, мясо птицы, буженина, рыба копченая, фасоль вареная - все это лежало в одной морозильной камере.

- Отсутствовала информация о времени приготовления, условиях хранения и сроков годности продукции, что в свою очередь может явиться причиной возникновения пищевых отравлений, кишечных инфекционных заболеваний и неинфекционных заболеваний, а именно заболеваний сердечно - сосудистой, нервной систем среди населения, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

28 января Советский районный суд закрыл кафе “La Fiesta” на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU