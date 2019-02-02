2019-02-02T11:46:01+03:00
Общество

В Воронеже заблудился дальнобойщик из Ирана со сломанным навигатором

Инспекторы помогли выехать ему на трассу
Олег ИВАНОВ
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Иностранец поблагодарил сотрудников полиции и отправился по намеченному маршрутуИностранец поблагодарил сотрудников полиции и отправился по намеченному маршрутуФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Накануне в Левобережному районе Воронежа заблудился гражданин Ирана. Иностранный дальнобойщик ехал в Ростов-на-Дону, но по пути его навигационная система сломалась, и мужчина сбился с намеченного курса. Он никак не мог выехать на автодорогу М-4 «Дон», а ему срочно нужно было доставить груз.

Иранец заметил сотрудников Госавтоинспекции и обратился к ним на ломаном английском языке. Капитан полиции Анатолий Кочергин на английском языке пояснил, как проехать на трассу, но мужчина ответил, что ему трудно сориентироваться на незнакомой местности.

Тогда сотрудники ГИБДД предложили водителю проследовать за патрульным автомобилем до развязки автомобильной дороги М-4 «Дон». Выехав в правильном направлении, иностранец поблагодарил сотрудников полиции и отправился по намеченному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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