2019-02-02T10:02:42+03:00
Происшествия

Воронежцы сняли на видео, как трактор с ковшом протаранил припаркованную иномарку

Почему водитель так резко разогнался и не рассчитал дистанцию, остается неизвестным
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В социальных сетях в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» горожане поделились видео необычной ночной аварии. Трактор, видимо, принадлежащий, одной из коммунальных служб Воронежа, стоял на обочине, но внезапно резко рванул вперед. К такой прыти своей техники, как оказалось, был не готов и сам водитель. В итоге трактор с щеткой и ковшом угодил прямиком в припаркованную иномарку. К части водителя коммунальной техники он не сбежал с места аварии, а по-видимому все-таки решил дождаться инспекторов.

К слову, за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 163 ДТП, из них в областном центре – 124, на федеральных трассах – 2, в районах области – 37. В 3 ДТП пострадало 2 человека, 1 погиб. Все они произошли по вине водителей.

Тракторист-гонщик из Воронежа.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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