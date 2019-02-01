В Воронежской области мерзкой свалке добавляет жути кладбище

СЕГОДНЯ 20:57 2019-02-01T20:57:28+03:00

За кладбищем можно было бы ухаживать и получше. Фото: Владимир Остроухов, Типичный Воронеж.

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Владимир Остроухов разместил фото большой свалки, расположенной в городе Эртиль. Колорита картине добавляет то, что рядом располагается кладбище. Родственникам умершим, видимо, приходится затыкать носы по дороге к могилам.

В комментариях Коля Овчаренко посоветовал разместить эту информацию на «Интерактивной карте свалок» проекта «Генеральная уборка». Может, поможет. Роман Романов задается вопросом, что по этому поводу думает администрация Эртиля. А Алена Бедокур советует жителям райцентра быть более чистоплотными.

ИСТОЧНИК KP.RU